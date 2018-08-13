Belediye konservatuarı tüm hızıyla devam ediyor

2018-2019 yaz dönemi kurslarına devam eden Adıyaman Belediyesi Konservatuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20’ye yakın farklı dalda eğitim aldığı konservatuara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren görevliler, sanata merakı olan herkesi ücretsiz kurslara katılmaya davet etti. Devam eden kurslar hakkında bilgi veren görevliler, “Konservatuarımız da daha önceki yıllarda olduğu gibi yaz döneminde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızın bu alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlamak amacıyla kurulan ve her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda yaz döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, bağlama, gitar, piyano, ney, resim, satranç, ud, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği gibi bölümlerde eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak” diye konuştu.

Kurslara katılan öğrenciler ise verilen kaliteli eğitimlerden dolayı Adıyaman Belediyesi yönetimine teşekkür ederek, tüm sanatseverleri Adıyaman Belediyesi Konservatuarına davet etti.