Belediye Konservatuarına yaz kayıtları başladı

3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan 2016-2017 yaz dönemi için kayıtları almaya başlayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki konservatuar, gençlerin yaz tatilini değerlendirecekleri faaliyet alanı olacak.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin tiyatro, resim, halk oyunları ve çalgı aletlerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı dalda eğitim aldığı konservatuarın başlangıç tarihine kadar kayıtların devam edeceğini söyleyen yetkililer, velileri ve öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti.

Yeni eğitim dönemi hakkında bilgi veren yetkililer, “2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda konservatuarımız yaz kayıtlarına başladı. 3 Temmuz’da başlayacak olan kurslarımıza kayıtlar devam ediyor. Konservatuarımızın temel amacı, çocuklarımızın yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızın bu alışkanlıklardan kurtulmalarıdır. 2016-2017 yılı yaz dönemi konservatuarlarımızda alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından öğrencilerimize keman, bağlama, gitar, çocuk korosu, piyano, ney, resim, tiyatro, satranç ve halk oyunları gibi bölümlerde eğitimler verilecek. Eğitimler sonunda kursiyerlerimize katılım belgesi verilecek” ifadelerini kullandı.