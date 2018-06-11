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11 Haziran 2018 13:21

Belediye Konservatuarına yaz kayıtları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yaz dönemi kayıtları başladı.

Belediye Konservatuarına yaz kayıtları başladı

11 Haziran 2018 13:21


2018-2019 yaz dönemi için kayıtları almaya başlayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Belediye Konservatuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin yaz tatilini değerlendirecekleri en önemli faaliyet alanı olacak.


Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20’ye yakın farklı dalda eğitim aldığı konservatuara kayıtların başladığını söyleyen yetkililer, velileri ve öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti.


Yeni eğitim dönemi hakkında bilgi veren yetkililer, “Konservatuarımız da yaz kayıtlarına başladık. Temel amacı, çocuklarımızın yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızın bu alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlamak olan konservatuarımızda yaz döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, bağlama, gitar, piyano, ney, resim, satranç, ud, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği gibi bölümlerde eğitimler verilecek. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak. 12 yaşından büyük kursiyerler için hizmet veren ve ücretsiz olan kurslarımıza başvuru yapmak isteyen sanatseverlerin, Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi Eski Belediye İş Hanında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzdeki konservatuarımıza kayıt yapılması gerekmektedir” diye bilgi verdi.




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