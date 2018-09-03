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03 Eylül 2018 14:12

Belediye konservatuarında sertifika heyecanı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yıl yüzlerce öğrenciye kapılarını açan belediye konservatuarında sertifika heyecanı yaşandı.

Belediye konservatuarında sertifika heyecanı

03 Eylül 2018 14:12


Çeşitli dallarda eğitim gören 213 kursiyer sertifikalarını Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun elinden aldı.


Uzman eğitmenler tarafından keman, bağlama, gitar, piyano, ney, resim, satranç, ud, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği gibi bölümlerde eğitim gören 213 kursiyer, sertifikalarını Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu’nun elinden aldı.


2018 yaz dönemi kurslarından mezun olan kursiyerlerin sertifika dağıtım törenine eşi Fulya Kutlu ile birlikte katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mezun olan kursiyerleri tebrik ederek, emeği geçen hocalara teşekkür etti.


Başkan Kutlu, “Temel amacı, çocuklarımızın yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızın bu alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlamak olan konservatuarımızda yaz döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da kültürümüzü gelecek nesillere aktaracak hizmetlere devam edeceğiz” diye konuştu.




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