Belediye konservatuvarına yoğun ilgi

Geçen yıl tiyatro, resim, halk oyunları ve çalgı aletlerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı dalda eğitim verilen konservatuara bu yılın ilk döneminde 240 öğrenci kayıt yaptırdı.

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı’nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında Resim, Satranç, Tiyatro, Keman, Bağlama, Gitar, Ney ve Piyano kurslarına başladığını söyleyen yetkililer, kursların ücretsiz verildiğini dile getirerek, “Belediyemiz konservatuarı bünyesinde açtığımız kurslarımız özellikle genç ve çocuklarımızdan büyük ilgi görüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte boş vakitleri artan çocuklarımızın boş zamanlarını sokakta geçirmeleri yerine sanat alanında uğraşmalarına olanak sağlamak amacıyla başlatılan ve yine çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı birinci hedef olarak belirleyen konservatuarımızda hafta içi her gün kurslar verilmektedir. Bu yıl konservatuarımız bünyesinde Bağlama, Keman, Gitar, Resim, Satranç, Ney, Tiyatro ve Piyano gibi alanlarda eğitim verilmekte. Yaz süresi boyunca devam kurslarımızın sonunda katılımcı öğrencilerimiz konservatuarımıza katılım belgesini almaya hak kazanacak. Bu anlamda şu ana kadar keman kursumuza 25, bağlama kursumuza 46, gitar kursumuza 43, resim kursumuza 32, satranç kursumuza 32, ney kursumuza 8, tiyatro kursumuza 25 ve piyano kursumuza 29 olmak üzere toplam 240 öğrenci kayıt yaptırmış ve eğitimlere başlamış bulunuyor. Konservatuarımızda eğitim-öğretime 12 ay boyunca aralıksız devam ediliyor. Her yaştan sanatseveri konservatuarımıza davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.