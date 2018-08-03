Belediye otobüs şoförleri eğitimden geçti

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde çalışan belediye otobüsü şoförlerine yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa katılan şoförlere, araçlar hakkında ince bilgiler verildi.

Eğitim programı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan yetkililer, yolcuların can güvenliğini sağlama görevi de bulunan şoförlerin daha donanımlı olması için sürdürdükleri rutin eğitim programlarına devam ettiklerini belirtti.

Programa katılan şoförler ise gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde eksik olan bilgilerinin tamamlandığını dile getirdi.