Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 16:33

Belediye otobüsleri cenazelerde ücretsiz hizmet verecek

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, en hüzünlü anlarında vatandaşların yanında yer alarak cenaze yakınlarını ücretsiz olarak mezarlıklara otobüsle taşıma hizmeti veriyor.

Belediye otobüsleri cenazelerde ücretsiz hizmet verecek

30 Haziran 2017 16:33


Vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaç edinen Gölbaşı Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara ulaşımdan, yemek ikramına kadar pek çok alanda hizmet veriyor.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına hızla devam eden Gölbaşı Belediyesi verdiği hizmetlerle, Gölbaşında ikamet eden vatandaşlara cenaze işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Gölbaşı Belediyesi cenaze evlerine etli pilav ikramı yaparken aynı zamanda masa, sandalye hizmeti de vermeyi ihmal etmiyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, “Vatandaşlarımızın evine gidip hem taziye ziyareti yapıyoruz hem de yapılacakları tespit ediyoruz. Ayrıca cenazenin yıkanmasından defin işlemlerine kadar bütün hizmetlerimizi ücretsiz olarak yerine getiriyoruz. Bunun yanında daha önce cenaze yakınlarını mezarlıklara götürmek için talep edilen otobüs hizmeti de artık ücretsiz olarak sağlanacak. Cenaze yakınları dostlarını ve akrabalarını cenazeye götürmek için araç talep ettiklerinde bu hizmet özel halk otobüsleri tarafından yapılıyor ve ücret alınıyordu. Artık talep eden her cenaze yakını için bu hizmet ücretsiz olarak verilecek. Konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz olan Alo 153 nolu telefonu arayarak ya da zabıta müdürlüğümüze gelerek bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    43°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!