Belediye otobüsleri cenazelerde ücretsiz hizmet verecek

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaç edinen Gölbaşı Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşlara ulaşımdan, yemek ikramına kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına hızla devam eden Gölbaşı Belediyesi verdiği hizmetlerle, Gölbaşında ikamet eden vatandaşlara cenaze işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Gölbaşı Belediyesi cenaze evlerine etli pilav ikramı yaparken aynı zamanda masa, sandalye hizmeti de vermeyi ihmal etmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, “Vatandaşlarımızın evine gidip hem taziye ziyareti yapıyoruz hem de yapılacakları tespit ediyoruz. Ayrıca cenazenin yıkanmasından defin işlemlerine kadar bütün hizmetlerimizi ücretsiz olarak yerine getiriyoruz. Bunun yanında daha önce cenaze yakınlarını mezarlıklara götürmek için talep edilen otobüs hizmeti de artık ücretsiz olarak sağlanacak. Cenaze yakınları dostlarını ve akrabalarını cenazeye götürmek için araç talep ettiklerinde bu hizmet özel halk otobüsleri tarafından yapılıyor ve ücret alınıyordu. Artık talep eden her cenaze yakını için bu hizmet ücretsiz olarak verilecek. Konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz olan Alo 153 nolu telefonu arayarak ya da zabıta müdürlüğümüze gelerek bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.