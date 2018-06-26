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26 Haziran 2018 17:29

Belediyeden mezarlıklara ücretsiz servis

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi mezarlıklara ücretsiz servis uygulamasını başlattı.

Belediyeden mezarlıklara ücretsiz servis

26 Haziran 2018 17:29


Kahta Belediyesi yaptığı cenaze nakil hizmetine mezarlıklara ücretsiz servis uygulamasını ekleyerek vatandaşlara ulaşım konusunda da yardımcı olmaya başladı. Uygulama kapsamında Musa Peygamber mezarlığında kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar, Cumhuriyet Mahallesindeki ofis durağında araçlara binerek saat 18:00’de Musa Peygamber mezarlığına hareket edecek.


Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Vatandaşlara böyle bir kolaylık sağladıkları için mutluyuz. Musa Peygamber mezarlığında kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz servis hizmeti vereceğiz. Araçlarımız her hafta Perşembe günü saat 18:00’de ofis noktasından hareket edecek. Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret almadan mezarlığa kadar götürüp, getireceğiz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza böyle bir kolaylık sağladığımız için mutluyuz. Halkımız hizmetin en güzeline layıktır. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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