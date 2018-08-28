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28 Ağustos 2018 15:09

Belediyespor Hentbol Takımı transferlere hızlı başladı

Türkiye Hentbol Süper Ligde mücadele eden Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Belediyespor Hentbol Takımı transferlere hızlı başladı

28 Ağustos 2018 15:09


Geçtiğimiz sezon ilk defa Hentbol Süper ligde mücadele etmesine rağmen elde etmiş olduğu başarıyla adından söz ettiren Belediyespor Hentbol Takımı yerli ve yabancı transferleri bir bir kadrosuna katarak yeri sezona iddialı hazırlanmaya başladı. Kulüp olarak Adıyaman’ı süper ligde temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Aykut Dündar, “Geçtiğimiz yıl elde etmiş olduğumuz başarı sonrası süper lige çıkmayı başardık. Uzun yıllardır süper ligde mücadele eden köklü kulüplerle başa baş bir mücadele sergiledik. Adıyaman halkı ve sporseverler hentbolu her geçen gün daha sevmeye, desteklemeye başladı. Yeni sezon öncesi teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yerli ve yabancı sporcu transferlerimizi yaptık. Tunus’tan Hatem Hamduada, Ürdün’den Khaled Abduhassan, Ankara Büyükşehir Beledispordan Rus asıllı Dinitri Makaronv,Erzurum Spordan Ukranya asıllı Yuri Babenkov ve Sırbistan’dan Duro Karanoviç’i transfer ettik. Kulübümüze hayırlı olsun” dedi. Son yıllarda Türkiye üzerinde oynanan oyunlara bir yenisi ekleyen şer odaklarının döviz kuru üzerinden ülkeye zarar vermeye çalıştıklarını ancak Türk milletinin buna asla müsaade etmeyeceğini dile getiren Başkan Dündar, “Ülkemizin gelişmesini, büyümesini çekemeyen şer odakları farklı yollardan ülkemize zarar vermek için ellerinden geleni yapmaktalar. Millet olarak bunun farkındayız ve Adıyaman Belediyespor kulübü olarak ülkemiz üzerinde oyun oynamayanlara çalışanlara inat Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’nun talimatlarıyla belediye tesislerinde ülkemiz karşıtı olan ülkelerin ürünlerinin satılmaması yönünde bir karar almasının ardından, Belediyespor kulübü olarak bu sezon yabancı sporcularla yapmış olduğumuz kontratların hepsini dolar veya euro üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden yaptık. Bizlere her konuda destek olan Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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