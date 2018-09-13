Belediyespor Türkiye Kupası müsabakaları için Rize'de

Türkiye Hentbol Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, geçen sezon çeyrek finale kadar yükseldiği Türkiye Kupası müsabakası için Rize'ye gitti.

Yeni sezon hazırlıklarını kenti tesislerinde, Antrenör Ahmet Karabulut nezaretinde sürdüren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, Türkiye Kupası müsabakaları için Rize'ye gitti. Türkiye Kupası müsabakaları ile ilgili bir değerlendirmede bulunan ve sezon öncesi hazırlıkları açısından önem verdiklerini dile getiren Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, “Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiğimiz Süper Lig'de takım olarak elimizden geleni yaparak sezonu orta sırada tamamlamayı başardık. Yeni sezon için belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda transfer çalışmalarımızı tamamlayarak, hazırlık maçlarında gücümüzü test ettik. Bunun yanında da Rize'de yapılacak olan Türkiye Kupası 1. Grup Müsabakalarında kendimizi tam olarak görme fırsatı yakalayacağız. Rize'de, İzmir Karşıkaya Belediyespor ve Rize Güneysu Belediyesor ile mücadele edeceğiz. Üç takım arasında oynanacak maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım gruptan çıkarak çeyrek finale yükselecek. Takım olarak elimizden geleni yapıp, Adıyaman'a çeyrek finale yükselen bir ekip olarak dönmek istiyoruz. Bu anlamda her konuda yanımızda olan Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ediyor, yeni sezonda teknik heyetimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Maçlar 14-16 Eylül tarihleri arasında oynanacak.