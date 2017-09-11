Belediyespor Türkiye Kupasında son 16’ya kaldı

Adıyaman’ı bu sezon Hentbol Süper Ligi’nde temsil edecek olan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı mücadele ettiği Türkiye Kupası Grup Müsabakalarında oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alarak grubunu ikinci sırada tamamlayıp, son 16’ya adını yazdırdı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kupası Grup Müsabakalarının ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 39-23 mağlup eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, ikinci maçında da ev sahibi Ahi Evran Üniversitesi’ni 38-27 mağlup etmeyi başararak, Türkiye Kupasında son 16’ya kalmayı garantiledi. Grup müsabakalarının son maçında Maliye Piyango ile karşılaşan Belediyespor rakibine 28-23 mağlup olarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Birinci Turunda 6 grupta oynanan müsabakalar sonucunda 12 takım ikinci tura yükseldi. Yapılan müsabakalar sonucunda ikinci turda mücadele etmeye hak kazanan takımların isimleri şöyle sıralandı:

"Selka Eskişehir Hentbol SK, MYK Hentbol SK, Antalyaspor, Batman Belediyesi SK, Nilüfer Belediyesi SK, Karşıyaka Belediyesi SK, Maliye Piyango SK, Adıyaman Belediyesi SK, Merzifon Belediyesi SK, Köyceğiz Belediyesi SK, Serik Belediyespor ve Aziziye Belediyesi Termalspor."

2. tur grup müsabakaları 16-18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.