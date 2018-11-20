Belediyesporlu hentbolcular lise öğrencileriyle buluştu

Adıyaman'da salon sporlarının gelişmesi için önemli işlere imza atan Adıyaman Belediyesinin gururu olan hentbol takımının oyuncuları, başarılarının sırrını lise öğrencileriyle paylaştı.

Son iki sezondur Türkiye Hentbol Süper Liginde başarıyla mücadele eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının başarılı oyuncuları Mehmet Emre, Mehmet Arslan ve Hüseyin Bereket, takımın hocalarından Ahmet Karabulut ile birlikte Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen panele katılan öğrenciler sordukları sorularla hentbola olan ilgililerini gözler önüne serdi.

Panel boyunca öğrencilere hentbol hakkında bilgi veren sporcular, hedeflerinin şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonasında mücadele etmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan oyuncular ve takımın hocası Ahmet Karabulut, takıma verdiği büyük destekten dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya çok teşekkür etti.