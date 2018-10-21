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Beş otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Eyüp Özbey idaresindeki 34 LV 5134 plakalı otomobil, Şeyho Dalmış idaresindeki 02 HT 838 plakalı otomobil, Özgür Markit idaresindeki 34 BV 4280 plakalı otomobil, Haşmet Kemal Alıcı idaresindeki 61 AC 710 plakalı otomobil ile Bedir Toprak idaresindeki 02 AR 255 plakalı otomobille Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 2kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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