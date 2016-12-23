Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 15:51

Beşiktaş gazisi memleketi Adıyaman’a getirildi

Beşiktaş gazisi memleketi Adıyaman’a getirildi

23 Aralık 2016 15:51

İstanbul Beşiktaş’ta 45 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Hasan Durmuş memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi.
7 aylık Çevik Kuvvet polisi olan 21 yaşındaki Gazi Hasan Durmuş, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Besni’ye getirilerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, STK’lar ve vatandaşlar tarafından Besni-Adıyaman yol ayrımında karşılanan gazi, Besni Devlet Hastanesine getirildi.
Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, hastanede Gazi Hasan Durmuş’un durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı. Kaymakam Gencer, gazi Hasan Durmuş’a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, ne gerekiyorsa her zaman gazi ve ailesinin yanlarında olduklarını söyledi. Kaymakam Gencer, "Bizi de ailenizden biri olarak görün. Biz her zaman buradayız, yanınızdayız. Gazimiz artık Besni’mizin medarı iftarlarından birisidir" dedi.
Gazi Hasan Durmuş’un durumu hakkında bilgi veren Şırnak’ın İdil ilçesinde görev yapan abisi Astsubay Abuzer Durmuş, "Kardeşim, polis memuru Hasan Durmuş İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen patlamada yaralandı. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Bir takım sıkıntıları var ve inşallah onları da en kısa sürede atlatıp, eski sağlığına kavuşarak görevine dönecektir. Bu süreçte bize yardımcı olan tüm polis teşkilatına ve sağlık personeline sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun artık bizim de bir gazimiz var. Onurlu ve gururluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. İlgi gösteren tüm Besni halkına teşekkür ediyoruz. Ortopedik rahatsızlık nedeniyle iyileşme süreci biraz uzayabilir. En kısa sürede görevi başına döneceğini ümit ediyoruz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç