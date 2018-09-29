İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşinci kattan düştü

Adıyaman’da bir binanın üzerinden dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Adıyaman'da bir binanın üzerinden dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odasının bulunduğu cadde üzerindeki 5 katlı binanın damında dolaşan Ferhat D. isimli şahıs dengesini kaybederek aşağı düştü. Beş katlı binanın üzerinden zemine düşen şahıs ağır yaralandı. İki bina arasına düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartıldı.


Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.