Besni Belediyesine soruşturma izni verildiği iddiası

Danıştay 1. Dairesinin bazı usulsüz ve kanuna aykırı işlem iddiaları nedeniyle, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, bazı belediye encümenleri ve belediye personeli hakkında şikayet konusu olan 3 ayrı konuda soruşturma izni verilmesini kararlaştırdığı yönünde yerel medyada haberler çıktı.

İmar komisyonunda ve belediye meclisinde görüşülmediği ve belediye meclis gündeminde olmadığı halde Belediye Meclisi’nin 7.9.2016 tarih ve 107 sayılı kararına, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi 43 Ada 9 parsel sayılı taşınmazda imar planı değişikliği yapıldığı yolunda ibare eklendiği; 8.11.2016 Tarih ve 140 sayılı belediye meclis kararı ile Erdemoğlu Mahallesi 472 ada 1 parsel sayılı taşınmazın imar planında zemin+5 kat olan yapılaşma şartını, zemin +8 kata çıkarılması yolunda mevzuata aykırı plan değişikliği yapıldığı; 43 adet İmar dosyası ile ilgili bazı binalarda İmar çapına aykırılık, kat alanı kat sayısı (KASK) emsal alanı hesabını aşan ruhsat düzenleme, bazı binalarda ruhsata aykırı olarak bodrum katı yol üst kotu üstünde zemin kat olarak inşa edilmesine göz yummak, mevzuata aykırı yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek, çekme mesafelerinde ruhsata uygun olmayan projelere göz yummak gibi nedenler dolayısıyla inceleme başlatılarak konunun soruşturulması yönünde Danıştay’ın karar verdiği medyada yer aldı.

Bunun üzerine Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’te sosyal medya hesabından yapılan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi amaçladığını iddia ederek açıklamada bulundu.

Başkan İbrahim Öztürk açıklamasında, “Son günlerde gerek şahsım, belediye encümen üyeleri ve personellerim ile ilgili olarak gerek sosyal medyadan, gerekse basında yazılan haberler ile ilgili olarak vatandaşlarımızın ve kamuoyunun aydınlatılması ve bilgi kirliliğine mahal verilmemesi açısından konu ile ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Medyada, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kararının Danıştay tarafından yeniden incelenmesi kararını sanki ‘Yeni ve ayrı bir konuda Soruşturma İzni Verilmiştir ’ gibi yapmış olduğu haber ve açıklama tamamen asılsız ve yıpratmaya yönelik bir haberdir.

08.11.2016 Tarih ve 140 sayılı Meclis kararı ile Erdemoğlu Mahallesi 472 Ada 1 Nolu Parsel taşınmazının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bilirkişileri tarafından yapılan inceleme neticesinde ve daha sonra ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadığı, planlama sürecinde eşitlik ilkesine uygun olduğu, Emsal alanı hesabının aşılmadığı belirlenerek Ruhsatların uygun olduğu neticelendirilmiştir.

Yine Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile Hasan Tütün Mahallesi 43 ada 9 Nolu parsel bulunan taşınmaz ile ilgili olarak da hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, hem de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün bilirkişi raporuna istinaden ilgili alınan imar planına uygun olduğu herhangi bir işlem de hatanın olmadığını ve ruhsatın uygun olduğu belirtilerek iddiaların sübut bulunmadığı anlaşıldığından Soruşturma izni verilmesine gerek duyulmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca daha önce ortağı olduğum Şirket ile ilgili olarak 07.12.2010 tarihinden 2014 Yerel seçimlerine kadar Şirket Müdürü olarak görev yaparken, Besni Belediye Başkanı seçildikten sonra 08.04 2014 tarihinde Müdürlük görevimden istifa ederek imza yetkimi devrettim. 28.06.2016 tarihinde ise tamamen ortaklıktan ayrılarak şirketle herhangi bir ilişiğim kalmamıştır.

Bu hususta da yapılan incelemeler neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre herhangi bir sakınca görülmediği tespit edilmiştir.

Yukarıda belirttiğim işlemler ile ilgili olarak daha önce yapılan şikâyetlere istinaden yapılan incelemeler neticesinde; hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bilirkişi raporları, hem de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bilirkişi raporuna göre herhangi bir ‘soruşturma ve incelemeye gerek olmadığına’ dair karar verilmesine rağmen Danıştay’a yapılan itiraz neticesinde konunun tekrardan incelenerek yeniden ele alınmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.