Besni CHP İlçe Başkanlığında bayramlaşma

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma töreninde CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılıç, CHP İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Nedim Evli ve parti yönetim kurulu üyeleri parti üyeleriyle tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılıç, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Bayramların tüm insanlığa güzel bir gelecek getirmesini, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada barış kardeşlik getirerek müreffeh seviyelere çıkmayı nasip etsin. Birlik ve beraberlikten her zaman güç ve kuvvet doğar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.