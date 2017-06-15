Besni CHP’den Adalet Yürüyüşüne destek

Yürüyüşü desteklediklerini dile getiren CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, 16 Nisan referandumu öncesi ve sonrasında devam eden ülkemizdeki hukuksuzluk ve adaletsizlik ne yazık ki devam etmektedir. Bizde bu adaletsizliğe ve hukuksuzluğa artık dur dememizin zamanı gelmiştir ve geçmiştir.

Dün hepinizin bildiği gibi İstanbul Milletvekilimiz gazeteci kimliği ile tüm Türkiye’nin tanıdığı Enis Berberoğlu hukuksuz bir şekilde ne yazık ki 25 yıla mahkum edildi.

Dün genel başkanımızın da dediği gibi bu güzelim ülkemizde gerçek adalet ve hukuk gelene kadar bu yürüyüşümüz ve mücadelemiz devam edecektir. Devleti devlet yapan adalettir. Çöken bir devlete adım adım gidiyoruz. Adalet, hukuk ve demokrasi yok edilmekte. Şunu unutuyorlar, bu topraklarda insanlık dışı hiçbir oluşumun yeşeremeyeceğini ve sonlarının hüsran ile biteceğini kendileri de bildikleri için her türlü hukuksuzluğu güzelim Anadolu insanına reva görmektedirler. Kendi kirli politikalarını sürdürmek ve hatta komşu ülkelerde de yeşertmek için giriştikleri uygulamaların deşifre olmasıyla birlikte bu tür hukuksuz saldırılar devam edecektir. Demokrasi ve hukukun herkese mutlaka bir gün gerekli olacağı bilinci ile gelin demokrasimize sahip çıkalım ve medeni dünyanın onurlu bir üyesi olma mücadelesini hep birlikte verelim. Dünyadaki en onurlu mücadele demokrasi mücadelesidir. Demokrasinin rafa kaldırıldığı bir yerde adalet tamamıyla muktedirin hizmetine girer ve maalesef bunun provalarını yaşamaya başlamış bulunmaktayız. Herkes için demokrasi ve adalet diye haykıralım. Ülkemiz, insanımız ve çocuklarımızın geleceği için kutlu bir yürüyüşe çıkıyoruz. Güzel ülkemize gerçek adalet ve demokrasi gelene kadar bu yürüyüşümüz devam edecektir” dedi. Kılınç’ın konuşmasının ardından toplantıya katılan herkes "Adalet" yazılı küçük pankartlar açtı.

Toplantıya Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ve partililer katıldı.