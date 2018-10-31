Besni Devlet Hastanesi kalite değerlendirmesinde yüksek puan aldı

Hastane yönetimi tüm birim sorumluları ile toplantı yaparak SKS Değerlendirmesinde alınan puan ile ilgili gerekli analizler yapıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başhekim Op. Dr. Ali Helli, “Tüm çalışanlarımızla bir bütün olarak, özveri ile çalışıyoruz. Kalite prosedürlerinin aktif uygulanması, hizmet içi eğitimler, enfeksiyon kontrolü ve denetimi, otelcilik hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması, öz değerlendirmeler ve kontroller, hasta çalışan memnuniyetinin sürekli takibi hastane yönetimimiz tarafından dikkat ve özenle yapılmaya devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan bu denetimde aldığımız yüksek puan bizi gururlandırdı. Bu başarının sağlanmasından hastane yönetimimiz, birim sorumlularımız, bilgi işlem, güvenlik hizmetleri ve yemekhanesinden temizlik işlerine kadar her bir çalışanın emeği olduğunun bilincindeyiz. Başarılarından dolayı hastanemizin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, her daim kurumumuza desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Erdoğan Öz'e teşekkürlerimizi sunarız. Hastanemiz misyonu ve hedefleri doğrultusunda bu başarının devamının sağlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.