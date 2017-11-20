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20 Kasım 2017 14:49

Besni Devlet Hastanesinde doktor kadrosu güçleniyor

Uzman doktor kadrosunu her geçen gün güçlendiren Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesine atanan dahiliye uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atanarak göreve başladı.

Besni Devlet Hastanesinde doktor kadrosu güçleniyor

20 Kasım 2017 14:49


Türkiye’nin 18. Anne Dostu Hastanesi ve HIMSS Dijital Hastane Seviye 6 olma başarısını gösteren Besni Devlet Hastanesi, Dahiliye Uzmanı Dr. Abdullah Urtekin ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç’i kadrosuna katarak alanını genişletmeye devam ediyor. 1983 yılında Mardin’de dünyaya gelen Dahiliye Uzmanı Dr. Abdullah Urtekin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve ihtisasını Harran Üniversitesinde tamamladı.


1976 yılında Konya’da dünyaya gelen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç ise Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden mezun oldu. İhtisasını ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Özbilgeç evli ve 3 çocuk babası.




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