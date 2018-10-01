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Besni Devlet Hastanesinde ilk defa gözyaşı kanal ameliyatı yapıldı

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesinde Eksternal DSR (dakriyosistorinostomi-gözyaşı kanal ameliyatı) operasyonu ilk defa yapıldı.

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesinde Eksternal DSR (dakriyosistorinostomi-gözyaşı kanal ameliyatı) operasyonu ilk defa yapıldı.


Besni Devlet Hastanesi Göz Polikliniğine Sağ Gözünde 3 yıldır devam eden sulanma şikayetiyle müracaat eden hasta, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yaşar Ölmez tarafından yapılan muayene neticesinde göz yaşı kanalı tıkanıklığı tanısı konuldu.


Konu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Yaşar Ölmez, “Daha önce bir çok kez aynı şikayetlerle müracaat eden hastaya ilaç tedavisi başlanmış ancak hasta bir sonuç alamamıştır. Hastanın yapılan göz muayenesinde gözyaşı kanalının tıkalı olduğunu tespit ettik. Hastaya bu şikayetinin cerrahi dışında herhangi bir tedavisi olmadığı bilgisini verdik. Daha önce Besni Devlet Hastanesinde hiç yapılmamış Eksternal DSR operasyonuyla hasta sağlığına kavuştu. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz operasyonda ameliyathane ekibime ve bize üst standartlarda hizmet sunmamız için gerekli tüm tıbbi cihaz teminini sağlayıp donanımlı bir ameliyathaneye sahip olmamıza katkı sağlayan Başhekimimiz Op. Dr. Ali Helli ve İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'e teşekkürlerimizi sunarız.

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