Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:14

Besni Devlet Hastanesine 2 uzman daha atandı

Uzman doktor kadrosunu her geçen gün güçlendiren Besni Devlet Hastanesine 2 uzman doktor daha atanarak göreve başladı.

Besni Devlet Hastanesine 2 uzman daha atandı

01 Aralık 2017 11:14


Türkiye’nin 18. Anne Dostu Hastanesi ve HIMSS Dijital Hastane Seviye 6 olma başarısını gösteren Besni Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Nuri Anıl Aydın ve Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. Ömer Cenk Cücük’ü de kadrosuna katarak uzman doktor alanını genişletmeye devam ediyor. 1987 yılında Adana’da dünyaya gelen Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Nuri Anıl Aydın, Çukurova Üniversitesinden mezun oldu. Besni’de yaklaşık 2 hafta önce göreve başladığını söyleyen Aydın, ilçeden ve hastaneden memnun olduğunu söyledi. Kendi isteğiyle buraya geldiğini söyleyen Opr. Dr. Nuri Anıl Aydın, Besni Devlet Hastanesinde her türlü ortopedik ameliyat yapma imkanı olduğunu vurgulayarak, bu alanda başka hastanelere sevk yapmayı düşünmediklerini kaydetti.Aydın, hastanenin tıbbi cihaz imkanlarının oldukça yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç