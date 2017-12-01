Besni Devlet Hastanesine 2 uzman daha atandı

Türkiye’nin 18. Anne Dostu Hastanesi ve HIMSS Dijital Hastane Seviye 6 olma başarısını gösteren Besni Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Nuri Anıl Aydın ve Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. Ömer Cenk Cücük’ü de kadrosuna katarak uzman doktor alanını genişletmeye devam ediyor. 1987 yılında Adana’da dünyaya gelen Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Nuri Anıl Aydın, Çukurova Üniversitesinden mezun oldu. Besni’de yaklaşık 2 hafta önce göreve başladığını söyleyen Aydın, ilçeden ve hastaneden memnun olduğunu söyledi. Kendi isteğiyle buraya geldiğini söyleyen Opr. Dr. Nuri Anıl Aydın, Besni Devlet Hastanesinde her türlü ortopedik ameliyat yapma imkanı olduğunu vurgulayarak, bu alanda başka hastanelere sevk yapmayı düşünmediklerini kaydetti.Aydın, hastanenin tıbbi cihaz imkanlarının oldukça yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.