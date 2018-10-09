Besni esnaf odasından Kaymakam Gencer'e plaket

Adıyaman'ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Besni'de yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Besni Kaymakamı Ahmet Gencer'i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Gencer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kaymakam Ahmet Gencer'in Besni'de başarılı çalışmalar yaptığını söyleyen Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, "Biz de Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Kaymakamımız Ahmet Gencer'e yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettik. Bu hizmetlerinden dolayı halkımız tarafından sevilen Kaymakamımız Sayın Ahmet Gencer'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.