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06 Mayıs 2018 16:10

Besni Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Adıyaman’ın Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene sonu kermes ve sergisi açıldı.

Besni Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı

06 Mayıs 2018 16:10


Yıl sonu sergisinin açılışına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, Besni Sosyal Yardımlaşma ve Danayışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Herkesin ilgisini çekecek eserlerin yer alması kermese olan ilgiyi daha da arttırdı. Açılışın ardından davetlilere ikramda bulunuldu. Kermes ile ilgili açıklama yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammed Aslan, “Yıl sonu sergisinde öğrencilerimiz bir taraftan beceri kazanırken, bir taraftan da üretmenin keyfini yaşıyorlar. Amacımız kurumsal tanıtımı sağlamak, kursiyerlerimizin el emeği olan bu ürünleri sergileyerek kursiyerleri onurlandırmak ve vatandaşlar ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz arasındaki ilişkiyi artırmaktır. Sergimize katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.




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