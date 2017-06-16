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16 Haziran 2017 14:50

Besni İlçe Jandarma Komutanlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Ay’ı münasebetiyle şehit ve gazi aileleri ile koruculara iftar yemeği verildi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığından şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

16 Haziran 2017 14:50


İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen iftar yemeğinde Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, davetliler ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Savcı Elif Yılmaz, Hakim İbrahim Halil Bakır, Hakim Enes Taner, Hakim Hidayet Erturun, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile korucular katıldı.




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