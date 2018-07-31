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31 Temmuz 2018 11:29

Besni ilçesi ÖSYM Sınav Merkezine dahil edildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesinin ÖSYM Sınav Merkezi olmasıyla ilgili karara verildiğini kaydetti.

Besni ilçesi ÖSYM Sınav Merkezine dahil edildi

31 Temmuz 2018 11:29


Daha önce sadece Adıyaman merkezde yapılan ÖSYM sınavları Ahmet Aydın’ın girişimleriyle Kahta ilçesinde yapılmaya başlanmıştı. Kahta ilçesine ÖSYM Sınav Merkezi açılmasının ardından Ahmet Aydın, Besni ilçesiyle ilgilide müjdeyi verdi.


Ahmet Aydın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Girişimlerimiz neticesinde ÖSYM tarafından Besni ilçemizde sınav koordinatörlüğü açılmasına karar verildi. Böylece eğitime ciddi önem vererek, eğitim bayramını her yıl düzenli kutlayan Besni, Üniversite sınavlarının yapılacağı bir sınav merkezi haline geliyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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