Besni ilçesinde 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kaymakamlık binası önünde program düzenlendi. Programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol, Cumhuriyet Savcısı Emre Vurmaz, Savcı Elif Yılmaz, Hakim İbrahim Halil Bakır, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan,İl Genel Meclis üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda sela ve Kuran’ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili şiirler okundu.

Programda Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri adına Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan bir konuşma yaparak, 15 Temmuz’un ülkemizin çok önemli bir dönemeci olduğunu söyledi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise konuşmasında, “15 Temmuz gecesinin yıldönümünde o hain ve karanlık geceyi verdiği mücadeleyle aydınlatan, bu büyük milletin yazdığı 15 Temmuz destanını anmak ve şehitlerimizi yad etmek için buradayız. Dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ecdadımızın yaptığı kahramanlıkları ve fedakarlıkları okuyarak ve dinleyerek büyüyen yeni nesiller, 15 Temmuz’da bu milletin istiklaline, istikbaline, bayrağına ve dinine yönelen saldırılar karşısında İstiklal Savaşındaki ruhla, inançla ve imanla sokaklara dökülmüş Milli İrade’ye ve devletine sahip çıkarak, yeni bir destan daha yazmıştır. O gece yaşananları verdiğimiz 251 şehidimizi, 2186 şehidimizi unutmadık, unutturmayacağız. Bu gece vesilesiyle bir kez daha bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah bu milletin içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlarına fırsat vermesin" dedi.

Kaymakam Gencer’in konuşmasının ardından canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dinlendi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli sunuldu.

Ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Program şehitlerimiz için Besni Müftülüğünce okutulan Kuran-ı Kerim hatminin İlçe Müftü Vekili Mehmet Ali Yetiş tarafından duasının yapılmasının ardından sona erdi.