Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 17:32

Besni ilçesinde CHP’nin 94’üncü kuruluş yıldönümü etkinliği

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 94.

Besni ilçesinde CHP’nin 94’üncü kuruluş yıldönümü etkinliği

09 Eylül 2017 17:32

kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.


Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene, Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, CHP Besni İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet Deveci ve partililer katıldı. CHP Besni İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet Deveci tarafından anıta çelenk bırakıldı.


Konuşma yapan CHP Besni İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet Deveci; "Ülkemizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan CHP’nin 94. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atamızın manevi huzurundayız. Ülkemizin bütün değerlerinin, bütün inançlarının, özgürlüklerinin ve her şeyden önemlisi Adaletin ve huzurun, tam bağımsızlığın ve insanca yaşamanın teminatı CHP’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 1919 koşullarının yeniden tekerrür ettiği bu kritik zamanda CHP’nin kuruluş misyonunun ne kadar elzem ve hayati olduğu aşikardır. CHP hiçbir zaman iktidar rant kaygısı ile siyaset yapmamıştır. İktidarına mal olsa da ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutarak örnek fedakarlık timsali olmuştur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç