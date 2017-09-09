Besni ilçesinde CHP’nin 94’üncü kuruluş yıldönümü etkinliği

kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene, Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, CHP Besni İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet Deveci ve partililer katıldı. CHP Besni İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet Deveci tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Konuşma yapan CHP Besni İlçe Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmet Deveci; "Ülkemizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan CHP’nin 94. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atamızın manevi huzurundayız. Ülkemizin bütün değerlerinin, bütün inançlarının, özgürlüklerinin ve her şeyden önemlisi Adaletin ve huzurun, tam bağımsızlığın ve insanca yaşamanın teminatı CHP’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 1919 koşullarının yeniden tekerrür ettiği bu kritik zamanda CHP’nin kuruluş misyonunun ne kadar elzem ve hayati olduğu aşikardır. CHP hiçbir zaman iktidar rant kaygısı ile siyaset yapmamıştır. İktidarına mal olsa da ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutarak örnek fedakarlık timsali olmuştur” dedi.