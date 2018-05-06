Besni ilçesinde çocuk şenliği düzenledi

Okulun spor salonunda yapılan etkinliğe Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, Türk Eğitim- Sen Besni Temsilcisi Fuat Akdeniz, Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Eğitim Bir- Sen Besni Temsilcisi Mahmut Akdoğan, okul müdürleri, öğrenciler öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerde öğrenciler gönüllerince eğlenirken, eğitim konusunda da bilgilendirildi.