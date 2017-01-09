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09 Ocak 2017 12:51

Besni ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Besni ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

09 Ocak 2017 12:51

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaya başladı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışı nedeniyle şehir içi ve karayolunda aksamalar yaşandı. Özellikle Besni-Gaziantep Karayolu Devrent mevkinde kar lastiği ve zincir takmayan çok sayıda araç mahsur kaldı. Bazı araçların kara saplandığı yol ise bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçlar vatandaşların, traktörlerin ve kepçelerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
Yetkililer kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçları trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.



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