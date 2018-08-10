Besni ilçesine yeni mamografi cihazı alındı

Kadınlarda sık görülen kanserlerin başında gelen meme kanseri ve rahim ağzı kanserinde Sağlık Bakanlığı tarafından tarama programları yürütülüyor. Bu kapsamda Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerek fiziki yapı, gerekse cihaz ve ekipman olarak bağlı tüm sağlık tesislerinde hızla yenilenme ve hizmet kalitesini yükseltme gayreti içine girdi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, sağlık çalışanlarının katılımı ile yeni alınan cihazın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Besni kaymakamı Ahmet Gencer, “Mamografi ünitesinin ilk defa ilçemize kurulması bizleri sevindirdi. Birtakım teşhislerin erken konulabilmesi için önemli bir hizmeti daha Besni ilçemize kazandırdık. Emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ise konuşmasında, meme kanserinin kadınlar arasında görülen en sık kanserlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yıl ara ile düzenli olarak mamografi çektirmesinin kanserin henüz belirti vermeden tanı konması ve kalıcı bir iz bırakmadan erken dönemde tedavi edilmesi önemlidir. Kanser taramaları için hassas yaş grubundaki bireylerin Aile Hekimleri, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Kanser Erken Teşhis Merkezlerine (KETEM) başvurmaları gerekmektedir” diye konuştu.