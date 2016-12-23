Besni Kaymakamı Gencer göreve başladı

Besni’ye gelerek göreve başlayan yeni Kaymakam Ahmet Gencer, Besni eğitiminin alt yapısında ciddi sıkıntıları olduğunu, öncelikle bunu çözmenin mücadelesini vereceklerini söyledi.

Besni ilçesinede göreve başlayan Kaymakam Ahmet Gencer, Besni ile ilgili açıklamada bulundu. Kaymakam Gencer, “Besni’de yapılması gereken çok şey var. İnşallah görev süremiz içerisinde diğer arkadaşlarım gibi elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Tabi Besni için çalışırken Besni halkı, sivil toplum kuruluşları, odalar, belediye ve siyasilerimizle istişareli bir şekilde çalışacağız. Besni’ye ne yapabiliriz hep onun mücadelesini vereceğiz. Tabi birlik ve beraberlik içerisinde olmak önemli. Yapılması gereken çok şey var. Elimizden geldiği kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ben gittiğim her ilçede en incelikli konunun eğitim olduğunu hep söyledim. Burada da Besni için öncelikli konu eğitim. Besni her ne kadar eğitim konusunda çok iyi olduğunu iddia etse de, bence bu yeterli değil. Daha iyiyi yakalamamız lazım. Eğitimde alt yapı ile ilgili ciddi sıkıntılarımız ve eksiklerimiz var. Bunlar dikkat çekiyor. Öncelikli olarak eğitimi hedefleyeceğiz. Alt yapı sorunlarımızı çözmek için mücadele vereceğiz. Eğitimi daha iyiye götürmek en önemli önceliğimiz olacak. Besni göç veren bir yer. Organize Sanayi Bölgesinin özellikle sanayi sektörünü çekebilmesi için elimizden gelen mücadeleyi göstererek bunu da hep birlikte sağlayacağız. Bir şehrin büyümesinin en önemli yolu nüfus çekebilmesidir. Bu da yatırım, istihdam ve üniversite ile olacaktır. Zaten hayırseverlerimiz de bu konularla ilgili gereken çalışmaları başlatmışlar. Biz de onlara ne kadar destek verebilirizin mücadelesini vereceğiz. Ben değil hepimiz, biz mantığını oluşturmamız lazım" dedi.