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11 Mayıs 2018 13:29

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 2018 yılı 1.

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

11 Mayıs 2018 13:29

dönem Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.


Besni İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen meclis toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Toplantıda 2017 yılı gelir ve gider hesapları görüşüldü ve 2017 yılı faaliyet raporu okundu. Daha sonra bir yıl süre ile görev yapacak plan ve bütçe komisyon üyesi ile ihtisas komisyon üye seçimi ile birlik encümeninde bir yıl süre ile görev yapacak 2 il encümeni ve 2 köy muhtarı seçimine geçildi. Seçim sonucunda birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Sümer ve Aydın Aslan oy birliği ile seçildi.


3 Muhtar adayının yarıştığı birlik encümenliği seçiminde ise, 67 üyeden 50 köy muhtarı oy kullandı. Gerçekleştirilen seçimde, Beşyol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın 38, Toklu Köyü Mehmet Onur 27, Karagüveç Muhtarı Cemil Demir 19 oy aldı. Seçimlerde 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre, Beşyol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın ile Toklu Köyü Mehmet Onur birlik encümenliğine seçildi.


Kaymakam Gencer yeni seçilen üyeleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toplantıya, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, köy muhtarları ile il genel meclis üyeleri katıldı.




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