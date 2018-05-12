Besni MYO’da mezuniyet töreni

Yüksekokul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Alkış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan, Besni KYK Müdürü Nurcan Ciner, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Alkış, "Sevgili öğrenciler, hocalarınız sizi ülkemiz koşullarına göre olanaklar içinde değerli tekniklerle doğru bilgilerle donattılar. Farklı kesimlerden gelen arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek, karşılıklı bir şeyler öğrenerek, sosyal yaşamınıza ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Dürüst, ahlaklı, kendini bilen, inanan ve güvenen meslek sahibi gençler olarak yakınlarınız ve ülkeniz için yapabilecek çok şeyler olduğunu biliyorsunuz. Kontrollü, kararlı, sabırlı ve sebatlı gençler olarak gelecekte pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için Besni Meslek Yüksekokulu kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ise konuşmasında, "Mezuniyet günleri, yapılan çalışmaların sonucunun görüldüğü gündür. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitimleri sonucunda mezun olmaya hak kazandılar ve meslek sahibi oldular. Ama bu son değil. Öğrencilik bitti meslek sahibi oldunuz ama kendinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü ülkemizin gelişerek dünya ile rekabet edebilmemiz için daha fazla çabalamak ve çalışmak gerekiyor. Bunun için sizler önünüze yeni hedefler koymanız gerekiyor. Benim diplomam var, devlet bana iş vermeli diye düşünmeyin. Çünkü bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışın, çabalayın. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Besni Meslek Yüksek Okulu birincisi Oğuzhan Boz tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Bölüm birincilerine plaket verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak müzik eşliğinde eğlendi.