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19 Haziran 2017 15:31

Besni Ülkü Ocaklarından iftar yemeği

Besni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi.

Besni Ülkü Ocaklarından iftar yemeği

19 Haziran 2017 15:31


Özel bir çay Bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Besni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Ballı, ramazan ayının önemine değinerek birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Türkiye’nin yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele ettiğini de belirten Başkan Ballı, “Ramazan bir bereket ayıdır. Biz de bu ayda tüm ülküdaşlarımızla bir araya gelmek, aynı çorbaya aynı kaşığı sallamak, aynı ekmeği bölüşmek istedik" dedi. İftar yemeğine MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Belediye Meclis Üyesi İmdat Yıldırım, Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat, Ülkü Ocakları Besni İlçe Başkanı Mehmet Ballı, STK temsilcileri, iş adamları, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda kişi katıldı.




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