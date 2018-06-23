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23 Haziran 2018 12:38

Besni’de 2 minibüs çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Besni’de 2 minibüs çarpıştı

23 Haziran 2018 12:38


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni şehir merkezine gelmekte olan İsmail Çetin sevk ve idaresindeki 02 LA 197 plakalı minibüs ile Çevreyolundan Gaziantep istikametine gitmekte olan Burhan Güvenç sevk ve idaresindeki 02 D 2036 plakalı yolcu minibüsü ile Yenikent Merinos Kavşağında çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle İsmail Çetin sevk ve idaresindeki 02 LA 197 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi. Devrilen minibüste bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve 155’e bildirdi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat sonra aracın yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yaşanan kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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