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30 Ağustos 2018 15:19

Besni’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Besni’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 15:19


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Besni Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol, Kaymakamlık binası önünde tebrikleri kabul etti.


Programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Hakim Murat Erol, Savcı Aysun Erol, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.




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