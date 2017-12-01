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01 Aralık 2017 11:08

Besni’de 42 şanslı aile ev sahibi oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan sosyal konutlarda 42 kişinin çeşitli nedenlerden dolayı evlerini kabul etmemeleri nedeniyle yeniden kura çekimi yapıldı.

Besni’de 42 şanslı aile ev sahibi oldu

01 Aralık 2017 11:08


Yaklaşık 4 ay önce yapılan kurada yedek listenin ilk 42 sırasında bulunan hak sahipleri kur’ada yer aldı. Kura çekimi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Salonunda Besni Kaymakamı Ahmet Gencer başkanlığında gerçekleştirildi. Kurada 42 aile kendilerine sıra gelmeyeceğini düşünerek umutsuzluğa kapıldıklarını ve bunun kendilerine sürpriz olduğunu söyledi. Kura çekiminde konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "Yaklaşık 4 ay önce 472 konutun asil ve yedek üyeleri belirlenerek kura çekimi noter huzurunda belirlenmişti. O günden bugüne kadar yaklaşık 42 tane asilden konut çıkan vatandaşımız çeşitli nedenlerden dolayı konutlarını almak istemediler. Birinci yedekten başlamak üzere daha önce çekilişi yapılanların yedek listenin ilk 42’sinin buraya davet ettik. Burada hak sahibi vatandaşa hangi konutun çıkacağını kura ile belirleyeceğiz" dedi. Kaymakam Gencer’in konuşmasının ardından hak sahipleri kendi konutlarının kurasını çekerek dairelerini belirledi. Kura çekimine Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Müftüsü Hanifi Damar, Kura mütevelli heyeti, muhtarlar ve aileler katıldı.


TOKİ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen konut projesinde evler 2+1 planında inşa edilerek peşinatsız 100 - 130 TL arası taksitlerle ve 270 ay vadeli satışa sunulmuştu.




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