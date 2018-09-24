Besni'de ameliyatlar son teknolojik mikroskobik cihaz ile yapılacak

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere son teknoloji ameliyat mikroskobu cihazı satın aldı.

Cihaz hakkında bir açıklama yapan Besni Devlet Hastanesi Başhekim Op. Dr. Ali Helli, “Besni Devlet Hastanemizde başta kulak burun boğaz ameliyatları olmak üzere birçok cerrahi branşta hizmet verecek ameliyat mikroskobu faaliyete geçti. Özellikle mikro cerrahi işlemlerinde kullanılması büyük avantaj getirecek olan ve çok daha fazla detayı görme imkanı sağlayan bu mikroskobik cihaz, gün ışığı aydınlığına sahip HD görüntü kalitesinde olup, ışık kaynağı dar ve derin kaviteler için ışık yayılımı sağlamaktadır. Ayrıca, geniş bir çalışma alanı görüntüsüne sahip mikroskobumuzla Devlet Hastanemizde KBB branşında ventilasyon tüp uygulaması, kulak zarı perforasyonu onarımı (timpanoplasti) ile ani işitme kaybı, meniere hastalığında hastalara intratimpanik steroid enjeksiyonu uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Diğer cerrahi ameliyatlarda da büyük fayda sağlayacak cihazımız halkımızın hizmetine sunulmuştur. Sağlık Bakanlığını tarafından hastanemize tahsis edilen cihazda emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Erdoğan Öz ve desteğini esirgemeyen paydaş kurumlara teşekkür ederiz" diye konuştu.