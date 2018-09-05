Besni’de badem hasadı başladı

Adıyaman’ın yeni gelir kaynağı olma yolunda ilerleyen ve pazar sorunu olmayan Badem’in hasadı nedeniyle Besni’ye bağlı Konuklu köyünde tören düzenlendi.

Törene, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Adıyaman İl Müdürü Adil Alan, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Şaban Karaat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Sağ ve çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Besni Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Sağ, "Bademi daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Verim alanlarımızı daha da fazlalaştırıp söz sahibi olmayı istiyoruz. Temennimiz bu. Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Adıyaman İl Müdürü Adil Alan, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Şaban Karaat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürü Mehmet Kösekul’un yanımızda bulunmaları da bizlere ayrıca güç vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sSağ’dan sonra konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürü Mehmet Kösekul ise; "Ülkemizde 340 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yaklaşık 50 bin dekarı Adıyaman’da yetiştirilmektedir. İlçemizde ise yaklaşık olarak 15 bin dekar alanda 2500 ton civarında kabuklu badem üretimi yapılmaktadır. Badem iklim özellikleri itibarı ile her bölgede yetiştirilmemektedir. İlçemizde ise çok iyi uyum sağlamaktadır. İlçemizde yeni kurulmuş olan badem üreticileri birliği bulunmakta olup, bünyesinde 2 adet tarım danışmanı istihdam ederek üyelerine tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetleri verecektir. Badem üreticileri birliğinin kurulması ile badem üreticileri birlikte hareket ederek bir takım alet ekipmanların temini ve pazarlamada daha yüksek fiyat elde etme imkanı bulacaklardır. Badem yetiştiriciliğinde işçilik giderleri en fazla hasat döneminde oluyor. İş gücünün azaltılması ve maliyetin düşürülmesi amacı ile makineli hasat günümüz şartlarında mutlaka gereklidir. Modern hasat makineleri ile yapılan hasat işlemleri hem maliyeti düşürmekte, hem de zamanında hızlı bir hasat ile ürün kalitesini arttırmaktır" şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Adıyaman İl Müdürü Adil Alan, hep birlikte hareket edildiği zaman güzel çalışmaların ortaya çıktığını söyleyerek, "Biz her zaman böyle bir arada olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 bin dekar badem ve 100 bin arı kovanı. Buna yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün itibariyle Adıyaman’da 56 bin 103 dekar badem alanına ulaşmış bulunmaktayız. Kayıtlı olmayan alanlarla beraber 70 bin dekara ulaşmış bulunmaktayız. Türkiye genelinde 340 bin dekar badem olduğunu düşünürsek, bunun yaklaşık yüzde 25’i Adıyaman’da yetişmektedir. Bundan sonraki süreçte de inşallah Adıyaman Türkiye’nin meyve deposu olacaktır. Amerika’nın Kaliforniya’sı varsa, Türkiye’nin de Adıyaman’ı vardır. Biz Adıyaman olarak ülkemizin badem ihtiyacının tamamını karşılamaya hazırız. Desteklerle beraber aynı zamanda pazarlama ile ilgili sorunları da çözmüş olduk. Bundan sonraki süreçte çiftçilerimiz pazarlamada hiç bir sorun yaşamayacaklardır. Hep birlikte Adıyaman’ı meyve deposu yapacağız ve Adıyaman badem diyarı olacak" ifadelerini kullandı.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise konuşmasında, “Sizler bir adım attınız ve Besni’de badem üreticileri birliği kurdunuz. Artık bunun ekonomik imkanlarından da faydalanıp, ilçede badem üretiminin artırılması için hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Hep birlikte bu bölgede badem üretimini canlandırmamız lazım. Badem ekonomik anlamda da ciddi bir getiri sağlıyor. Besni’deki badem üreticileri birliğimizin faaliyete geçmesi ile birlikte, Besni’de badem dikimini ve üretimini ulusal ekonomiye katkımızı Besni olarak daha da artırmayı planlıyoruz. İnşallah hazırlanacak projelerle de makineli hasat imkanları da sağlanacak. Çiftçilerimizin de işi olabildiğince kolaylaştırılmış olacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve beraberindekiler, Numan Sümer’e ait badem bahçesinde badem hasadını başlattı.