Besni’de başarılı öğretmenlere teşekkür belgesi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Kültür Salonunda yapılan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Belge sunumundan önce açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Vermiş olduğumuz belge siz değerli meslektaşlarımızın yapmış olduğu çalışmayı karşılamaz. Ama en azından size değer verdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Yönetici olmak öğretmen olmamayı gerektirmiyor. Halen kendimizi öğretmen olarak hissediyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Üstün başarı gösteren siz değerli arkadaşları da yürekten tebrik ediyor bundan sonraki çalışmalarınızın devamını istiyoruz. Genelde ülkemizde sınavlardan dolayı ödüller gündeme geliyor. Ama biz bunun yeterli olduğunu düşünmedik. Bundan dolayı her türlü sanatsal kültürel etkinlikte de okulların başarılarında da sportif etkinliklere de ödüllerimizi vermek istedik” dedi.

Yazar’ın konuşmasının ardından başarılı öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi.