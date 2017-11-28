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28 Kasım 2017 09:10

Besni’de Başbuğ Alparslan Türkeş Ormanına fidan dikildi

Besni Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Besni İlçe Başkanlığı tarafından merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in 100.

Besni’de Başbuğ Alparslan Türkeş Ormanına fidan dikildi

28 Kasım 2017 09:10

doğum yılı nedeniyle 100 fidan dikildi.


Şahin Tepesi mevkiinde bulunan hatıra ormanına ülkücüler 100 adet fidan dikti. Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı, Türk Dünyasının Kutlu Lideri Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in 100. doğum yılı nedeniyle anısına yapılan bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.


Ballı, "Her gün yokluğunu büyük ölçüde hissettiğimiz hareketimizin kurucusu ve Türk dünyasının unutulmaz efsane lideri rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş için oluşturulan bu hatıra ormanına gözümüz gibi bakacağız. Rahmetli Başbuğumuzun ismi bu ormanda da yaşayacak. Fidan dikimimizde emekleri geçen üniversite-ortaöğretim birimindeki bozkurt ve asenalarımıza ve katkılarından dolayı MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan’a yürekten teşekkür ederim" dedi.




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