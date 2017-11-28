Besni’de Başbuğ Türkeş Ormanına 100 fidan dikildi

doğum yılı anısına yapılan hatıra ormanına 100 adet fidan dikildi.

Besni Şahin Tepesi mevkiinde bulunan hatıra ormanına fidan dikimi ile ilgili açıklama yapan Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı, Türk Dünyasının Kutlu Lideri Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in 100. doğum yılı nedeniyle anısına yapılan hatıra ormanına 100 adet fidan dikimi yaptıklarını söyledi.

Başkan Ballı, “Her gün yokluğunu büyük ölçüde hissettiğimiz hareketimizin kurucusu ve Türk dünyasının unutulmaz efsane lideri rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş için oluşturulan bu hatıra ormanına gözümüz gibi bakacağız. Rahmetli başbuğumuzun ismi bu ormanda da yaşayacak. Fidan dikimimizde emekleri geçen üniversite-ortaöğretim birimindeki bozkurt ve asenalarımıza ve katkılarından dolayı MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan’a yürekten teşekkür ederim" dedi.