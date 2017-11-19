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19 Kasım 2017 13:03

Besni’de çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Besni’de çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

19 Kasım 2017 13:03


Edinilen bilgiye göre, Oyalı Mahallesi’nden ilçe merkezine giden Mehmet Gence idaresindeki Besni Belediyesine ait 02 DD 625 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuzun Deresi mevkiinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Gence ve araçta bulunan Serif Biçeroğlu ve Şahin Özbey yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Biçeroğlu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çöp kamyonunun yoldan kaldırılmasının ardından kapanan yol trafiğe tekrardan açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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