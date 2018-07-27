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27 Temmuz 2018 15:24

Besni’de dolmen mezarları bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kargalı köyünden sonra Güzelyurt (İzollu) köyünde de dolmen mezarları bulundu.

Besni’de dolmen mezarları bulundu

27 Temmuz 2018 15:24


Besni’ye bağlı Kargalı köyünde yer alan dolmen mezarları yıllar önce tescillendi. Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların ihbarı üzerine yine Besni ilçesine bağlı Güzelyurt köyü sınırları içerisinde inceleme yaptı. Yetkililer yaptıkları incelemede 3 bin yıllık Genç Tunç Çağı’na ait olduğu belirtilen dolmen mezarlarını tespit etti.


Dolmen mezarları iki kayanın çatılarak üzerine yassı bir kayanın konulmasıyla yapılıyor. Kayaların uzunluğu 2 metre ile 4 metre arasında değişiyor.


Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yapılan ön inceleme sonrasında dolmen mezarlarının Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan tescilinin yapılması için başvuracaklarını dile getirdi. Alkan, aynı bölgede Roma Dönemi’ne ait oda mezarların da bulunduğunu kaydetti.




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