Besni’de Engelliler Haftası kutlandı

Yenikent Şehit Abidin Tanrıkolu parkında düzenlenen programa Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Köseceli Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, "2004’ten bu yana dernek olarak 2 binden fazla tekerlekli sandalye, akülü araç, motorlu ve motorsuz araç dağıttık. Kurumlarımız ve halkımız her zaman yanımızda oldu ve buda dernek olarak bize özgüven kattı. Kurumlarımız ve halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ahmet Emine Çil İlköğretim ve İş Okulu öğrencileri tarafından folklor gösterisi yapıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergiye sunuldu. Ayrıca Şehit Bekir Oruçtutan İlköğretim Okulu 1-A sınıfı öğrencileri tarafından engelli vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.