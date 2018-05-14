Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 17:25

Besni’de Engelliler Haftası kutlandı

Engelliler Haftası nedeniyle Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanlığı ile Ahmet Emine Çil İlköğretim ve İş Okulu öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Besni’de Engelliler Haftası kutlandı

14 Mayıs 2018 17:25


Yenikent Şehit Abidin Tanrıkolu parkında düzenlenen programa Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Köseceli Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Programda konuşan Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, "2004’ten bu yana dernek olarak 2 binden fazla tekerlekli sandalye, akülü araç, motorlu ve motorsuz araç dağıttık. Kurumlarımız ve halkımız her zaman yanımızda oldu ve buda dernek olarak bize özgüven kattı. Kurumlarımız ve halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Ahmet Emine Çil İlköğretim ve İş Okulu öğrencileri tarafından folklor gösterisi yapıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergiye sunuldu. Ayrıca Şehit Bekir Oruçtutan İlköğretim Okulu 1-A sınıfı öğrencileri tarafından engelli vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç