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15 Haziran 2017 18:06

Besni’de İHH’dan Dünya Yetimler Günü iftarı

İHH Besni Temsilciliği tarafından Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar yemeği düzenlendi.

Besni’de İHH’dan Dünya Yetimler Günü iftarı

15 Haziran 2017 18:06


Mehmet Erdemoğlu Parkında yapılan iftar programının açılış konuşmasını yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Besni Temsilcisi Beşir İnce, “İHH Asya’daki yetimlerden, Afrika’daki su kuyularına, Londra’daki camiden, Nijer’deki göz hastanesine doğal afetlerden kurtarma ekiplerine dünyanın pek çok yerinde kalıcı eserler vermektedir. İHH’nın özelliklede yetim çocuklara yönelik faaliyetlere ayrı bir yer teşkil etmektedir. Bugün dünyada 400 milyon yetim sokaklarda bulunuyor. Her gün 10 bin çocuk savaş doğal afet hastalık ve benzeri sebeplerle yetim kalmakta her 24 saatte 6 bin yetim çocuk organ mafyasının tuzağına düşmekte, yılda 2,5 milyon çocuk satılmaktadır. İHH 135 ülkede 500 bin yetime dönemsel yaklaşık 68 bin yetime düzenli destek veriyor. Yetim kardeş projesi birçok ülkede devam etmektedir" dedi. İnce’den sonra konuşan İHH Adıyaman İl Başkanı Fadıl Akkuş ise programın yapılmasında emeği geçen ve iftar programına katılan herkese teşekkür etti.


Programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman İl Başkanı Fadıl Akkuş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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