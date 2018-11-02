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Besni'de kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kamu kurumundan kablo hırsızlığı yapan şahıslar Besni İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamu kurumundan kablo hırsızlığı yapan şahıslar Besni İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Geçtiğimiz günlerde Eski Besni Devlet Hastanesi binasının lojmanlarının kazan dairesindeki elektrik tesisatı kablolarını çalan M.L., M.E. ve U.K. isimli şahıslar Besni Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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