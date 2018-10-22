Besni'de Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kıbrıs Gazisi Bekir Yıldırım, Karalar Köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kıbrıs Gazisi Bekir Yıldırım, Karalar Köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gazi Yıldırım'ın cenaze törenine, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Besni Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Hasan Sabak ve vatandaşlar katıldı.
Gazi Bekir Yıldırım'ın cenazesi Karalar Köyü Çakallı mezrasında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.