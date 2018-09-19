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Besni'de minibüs takla attı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Haraba köyünden Besni kent merkezine gelmekte olan Ali Tekin sevk ve idaresindeki 02 DA 490 plakalı minibüs, Sofraz Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Ali Tekin yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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